Дети Павла Дурова вошли в рейтинг богатейших наследников по версии Forbes

Дочь Павла Дурова 2009 года рождения, ее имя не раскрывается, сын Михаил — 2010-го. Информацию о них родители тщательно скрывают. Как пишет Forbes, детей Дурову родила бывшая супруга Дарья Бондаренко — с ней он познакомился в СПбГУ, где учился на филологическом факультете и создал портал для студентов филфака spbgu.ru. Бондаренко училась на историческом факультете, возглавляла информационный комитет студсовета и была главным редактором газеты истфака «Студень». Сейчас она живет в Барселоне.

Состояние Дурова, оценивающееся в 17,2 миллиарда долларов, позволило его детям занять сразу шестую строчку рейтинга. Лидерство списка осталось за Юсуфом Алекперовым — единственным сыном крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова. Вторую строчку заняли дочь совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона Виктория Михельсон и ее сводный брат дошкольного возраста. Третью — Джахангир Махмудов, который работает директором по трансформации УГМК, компании своего отца Искандера Махмудова.

Напомним, в 2021 году Павел Дуров впервые вошел в десятку богатейших россиян. По оценке Forbes, он занимает 9 строчку ежегодного рейтинга с состоянием в 17,2 миллиарда долларов, 13,2 из которых — только за последний год.