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Банк «Тинькофф» откажется от «именного» бренда

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Банк «Тинькофф» объявил, что собирается сделать ребрендинг и отказаться от прежнего названия в этом году. Об этом представители компании сообщили в своем telegram-канале.

Stanley Kalvan / Shutterstock.com

«Мы делаем новый шаг и двигаемся дальше: ради счастья 20 миллионов своих клиентов мы принимаем решение оставить бренд Тинькофф для истории и продолжаем развивать лучшие финансовые продукты и сервисы на российском рынке под новым ярким брендом», — написала команда банка.

В компании добавили, что «Тинькофф» «давно перерос первоначальный смысл „именного“ бренда», а «последние события» сделали ребрендинг «еще более актуальным». Какие именно события, не уточняется. Также в своем посте представители компании пожелали основателю компании Олегу Тинькову удачи и скорейшего выздоровления.

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