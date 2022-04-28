Россияне столкнулись со снижением реальных доходов

В Росстате отметили, что реальными располагаемыми считаются доходы за вычетом обязательных платежей, которые скорректированы инфляцией. Ранее доходы населения снижались в первом квартале 2021 года из‑за пандемии. Но к концу года этот показатель увеличился на 3%.

По данным службы статистики, среднемесячная зарплата сотрудников в феврале составляла 57 344 рублей. В реальном выражении это на 2,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Показатели пенсии выросли в марте на 7% по сравнению с 2021 годом. Средний размер пенсий составил 16 888 рублей. Однако в реальном выражении, с учетом инфляции, она была меньше на 8,3%.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов уточнил, что снижение реальных располагаемых доходов на 1,2% можно считать незначительным. Однако он предполагает, что с ростом инфляции глубина их падения будет увеличиваться.

По мнению Сафонова, смягчить процесс может внеочередная индексация МРОТ, пенсий и пособий. Она должна быть от 6% до 10%, чтобы компенсировать повышение цен на товары и услуги.

Напомним, российская экономика в ближайшие полтора-два года будет находиться в «очень сложной ситуации». Об этом на заседании Совета законодателей в Петербурге заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет РБК.