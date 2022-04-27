Кудрин предсказал два сложных года России с инфляцией под 20% и спадом экономики

Он привел предварительные прогнозы, по которым падение экономики по итогам 2022 года составит 8,8%, а по более консервативному сценарию — 12,4%. Инфляция по базовому прогнозу в этом году достигнет 20,7%, в следующем — более 6%.

По словам Кудрина, нынешний кризис станет более тяжелым, чем те, что были в 2009 году или во время пандемии. Правительство принимает антикризисные меры. По его подсчетам, предварительная оценка дополнительных расходов составит более 4 трлн рублей.

Напомним, экономисты из 27 организаций, включая НИУ ВШЭ и JPMorgan, предположили, что инфляция в России может разогнаться до 22% в 2022 году. Такое исследование опубликовали на сайте ЦБ РФ в рамках ежемесячного опроса.