В Visa не досчитались 60 млн долларов после приостановки деятельности в России

За трехмесячный и шестимесячный период Visa понесла административные убытки в размере 35 млн долларов. Еще 25 млн долларов потратили на оказание поддержки сотрудникам в России и в Украине.

Помимо этого, в компании рассказали, что за последние полгода получили лишь 4% своей выручки от деятельности в России. За три месяца с начала года общая выручка компании составила 7,2 млрд долларов и выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Чистая прибыль Visa — 3,6 млрд долларов. Она выросла на 21% в годовом исчислении.

Напомним, с 10 марта российские карты Visa и Mastercard временно не работают за пределами страны. Карты, выпущенные российскими банками, не принимают за границей, в иностранных магазинах, в кошельках Apple Pay и Google Play.