Исследование ЦБ РФ: инфляция может разогнаться до 22%

Эта цифра хуже мартовских прогнозов: первый после введения жестких санкций опрос Центробанка показал, что исследователи ожидали инфляцию на уровне 20%. Ожидания по падению ВВП также ухудшились: 9,2% в апреле против 8% в марте.

В 2023 году прогнозы экспертов говорят, что инфляция в России будет 7,6%, в 2024-м — 5,0%. Прогноз по уровню ВВП на указанные годы выглядит так: отсутствие динамики в 2023-м и рост на 1,7% в 2024-м.

Регулятор начал публиковать подобные результаты макроэкономического опроса аналитиков в июне 2021 года. Собственный обновленный среднесрочный макропрогноз ведомство выпустит 29 апреля.

Напомним, ранее проводилось другое исследование, по которому выяснили, что только 8% россиян выразили готовность взять кредит в ближайшие месяцы. Чаще всего это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.