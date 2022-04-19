Правительство обязало банки раскрывать реальную стоимость ипотеки

По новому требованию банки будут сообщать заемщикам полную цену ипотеки с учетом всех страховок и других дополнительных услуг. Такой принцип работы делает понятной реальную стоимость кредита на недвижимость, считают в правительстве.

«Полное раскрытие всех услуг покажет людям реальную стоимость кредита, а банкам придется уже более открыто конкурировать друг с другом, чтобы привлечь заемщиков. Ведь граждане смогут оценить все расходы и обратиться туда, где им предложат более выгодные условия», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что только 8% россиян выразили готовность взять кредит в ближайшие месяцы. Чаще всего это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.