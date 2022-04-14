ВТБ снизил ставки по всем ипотечным программам

С сегодняшнего дня, 14 апреля, минимальная ставка по ипотеке в ВТБ снижена на 5,5% и теперь составляет 16,9% вместо 22,4% ранее. Новые условия распространяются на покупку жилья на первичном и вторичном рынках недвижимости. Кредиты на покупку машиномест, кладовок доступны по ставкам от 17,3%, а на индивидуальное жилищное строительство — от 17,2%.

Минимальная ставка доступна россиянам, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации, либо получают зарплату на карту ВТБ. Клиенты, которые получили одобрение своих кредитных заявок по предыдущим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.

«Снижение уровня ключевой ставки стало однозначным сигналом для крупнейших игроков улучшать условия по ипотеке. Жилищные кредиты имеют особое значение для населения, и «заморозка» рынка на длительный срок просто недопустима. Поэтому мы оперативно приняли решение снизить ставки, причем даже ниже уровня ключевой, считая это своей социальной задачей в нынешних условиях», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Напомним, ранее два крупнейших российских банка ВТБ и Сбербанк снизили процентные ставки по рублевым вкладам. Это произошло после решения Центробанка оставить ключевую ставку на прежнем уровне. Кроме того, Сбербанк также снизил ставки по большинству ипотечных программ. С 11 апреля они стали ниже на 2,1 процентных пункта и достигни 16,9%.