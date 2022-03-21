Банки ВТБ и Сбер снизили ставки по рублевым вкладам после решения ЦБ РФ

Сейчас Сбербанк предлагает открыть вклад на три месяца под 18%. Для клиентов с подпиской «СберПрайм+» максимальная доходность составит 19%. Еще 18 марта ставки по этому продукту составляли 20 и 21% соответственно. Процент за размещение денег на «СберВкладе» на более длительный срок также изменился. С базовых 15 до 14% при открытии депозита на шесть месяцев и с 13 до 11% для годовых депозитов.

«Мы видим, что значительная часть клиентов открыла вклады в течение первых нескольких дней с момента повышения ставок в начале марта. Сейчас спрос стабилизировался. В связи с этим мы приняли решение скорректировать ставки», — пояснил представитель Сбербанка.

Также в банке ВТБ изменилась доходность. Процент по депозиту «Вклад Первый» сроком на три месяца снизилась с 21 до 18% при выплате процентов в конце срока. Ставки по вкладу «Новое время» на полгода снизились с 20% до 16,54% (без дополнительных опций).

Представитель банка отметил, что финансовый сектор реагирует на решение ЦБ по ключевой ставке «некоторым снижением ставок по вкладам».

«За последние три недели спрос на наличные со стороны населения существенно снизился и носит уже сезонный характер, при этом банкам удалось привлечь достаточный объем денежных средств в сберегательные продукты, обеспечив необходимый уровень ликвидности. Многие клиенты уже воспользовались хорошей возможностью разместить временно свободные денежные средства под исторически высокие ставки на сроки 3-6 месяцев», — сообщили в ВТБ.

Напомним, Сбербанк запретил онлайн-переводы в другие банки всех валют, кроме евро. При этом осуществить их в полном объеме по-прежнему можно в офисах банка.