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Аукционный дом Christie’s запретил участвовать в торгах клиентам, находящимся в России и Беларуси

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Аукционный дом Christie's принял решение запретить участвовать в торгах клиентам, которые находятся в России и Беларуси. Также организация поддержала запрет на поставку предметов роскоши в эти страны. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя Christie's.

sylv1rob1 / Shutterstock.com

«Мы полностью соблюдаем запрет на экспорт в отношении продажи предметов роскоши клиентам, физически находящимся в России или Белоруссии, и на экспорт (прямой или косвенный) предметов роскоши по любым адресам в России или Белоруссии», — заявил представитель Christie's

Другой аукционный дом — Sotheby's — сообщил, что их политика остается неизменной. «Мы строго следим за действующими санкциями и соблюдаем все установленные правила, внимательно следя за их обновлением», — подчеркнули в аукционном доме.

Напомним, в середине марта крупнейшие мировые аукционные дома Sotheby’s и Christie’s отменили аукционы русского искусства. Они не будут проводиться из-за ситуации между Россией и Украиной.

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