Аукционный дом Christie’s запретил участвовать в торгах клиентам, находящимся в России и Беларуси

«Мы полностью соблюдаем запрет на экспорт в отношении продажи предметов роскоши клиентам, физически находящимся в России или Белоруссии, и на экспорт (прямой или косвенный) предметов роскоши по любым адресам в России или Белоруссии», — заявил представитель Christie's

Другой аукционный дом — Sotheby's — сообщил, что их политика остается неизменной. «Мы строго следим за действующими санкциями и соблюдаем все установленные правила, внимательно следя за их обновлением», — подчеркнули в аукционном доме.

Напомним, в середине марта крупнейшие мировые аукционные дома Sotheby’s и Christie’s отменили аукционы русского искусства. Они не будут проводиться из-за ситуации между Россией и Украиной.