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Искусство

Sotheby’s и Christie’s отменяют аукционы русского искусства

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Крупнейшие мировые аукционные дома Sotheby’s и Christie’s отменяют аукционы русского искусства. Они не будут проводиться из-за ситуации между Россией и Украиной.

freemind-production / Shutterstock.com

Аукционы, в рамках которых на торги выставляются произведения русского искусства, проводятся дважды в год в Лондоне — в ноябре-декабре и в начале июня. Они являются традиционным источником пополнения коллекций русского искусства в России и за рубежом.

«Sotheby’s не будет проводить торги русским искусством в июне. Наши сердца и мысли обращены ко всем, кто пострадал от украинского кризиса», — приводит The Art Newspaper заявление аукционного дома. Аналогичное выпустили в Christie’s: «Мы приняли решение отменить наши июньские продажи русского искусства».

Ранее Christie’s перенес на неопределенный срок аукцион книг русского авангарда из коллекции французского библиофила Поля Дестриба, который должен был состояться в Париже 10 марта. В свою очередь Sotheby’s проведет 4 апреля в Лондоне небольшой аукцион фарфоровых пасхальных яиц и убранства праздничного стола, где представлены предметы русского прикладного искусства.

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