18+
  • Образ жизни
  • Деньги
  • News
Деньги

Правительство вводит банкнотный мораторий с апреля

Поделиться:

В России на полгода вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Послабление начнет действовать с 1 апреля, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.

Ultraskrip / Shutterstock.com

«С завтрашнего дня правительство вводит мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Он будет действовать полгода и коснется как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей», — сказал Мишустин.

Мораторий должен дать должникам возможность в течение полугода поправить финансовое состояние, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая компанию или бизнес, не увольняя сотрудников.

Послабления не будут касаться должников, которые являются застройщиками многоквартирных домов или другой недвижимости, возводимой в соответствии с законом о долевом строительстве и включенной в единый реестр проблемных активов.

Напомним, правительство России разрешит реструктуризировать долги по кредитам с плавающей ставкой компаниям и гражданам. По словам Мишустина, для поддержки таких заемщиков в законодательство внесут ряд изменений.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: