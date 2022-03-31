Правительство вводит банкнотный мораторий с апреля

«С завтрашнего дня правительство вводит мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Он будет действовать полгода и коснется как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей», — сказал Мишустин.

Мораторий должен дать должникам возможность в течение полугода поправить финансовое состояние, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая компанию или бизнес, не увольняя сотрудников.

Послабления не будут касаться должников, которые являются застройщиками многоквартирных домов или другой недвижимости, возводимой в соответствии с законом о долевом строительстве и включенной в единый реестр проблемных активов.

Напомним, правительство России разрешит реструктуризировать долги по кредитам с плавающей ставкой компаниям и гражданам. По словам Мишустина, для поддержки таких заемщиков в законодательство внесут ряд изменений.