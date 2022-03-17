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Россиянам и бизнесу разрешат реструктуризировать кредиты с плавающей ставкой

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Правительство России разрешит реструктуризировать долги по кредитам с плавающей ставкой компаниям и гражданам. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Shutterstock.com

По словам Мишустина, для поддержки таких заемщиков в законодательство внесут ряд изменений.

«Они позволят реструктуризировать долг, облегчить платежи в период, когда параллельно идет перенастройка товарных и логистических цепочек», — заявил премьер.

Реструктурировать кредиты смогут представители крупного бизнеса, малые и средние компании, а также граждане. Однако в исключения входят кредиты по ипотеке. Глава правительства подчеркнул, что работа с ипотечными займами ведется отдельно.

Мишустин уточнил, что для каждой категории заемщиков разработают свой порядок реструктуризации и обслуживания кредита, в частности длительность льготного периода и динамику процентных ставок. Премьер также поручил министрам создать все условия для постоянной работы системообразующих предприятий России.

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