Российские банки намерены запустить аналог Apple Pay и Google Pay

Как пишет РИА «Новости», запустить возможность оплаты через «СБПэй» большинство крупных российских банков намерены с 1 апреля — именно с этого дня использование приложения, согласно указанию регулятора, становится обязательным для банков-участников Системы быстрых платежей.

В частности, запуск планируют Московский кредитный банк (МКБ), «Почта банк», Росбанк, банк «Санкт-Петербург», «МТС банк», «Дом.РФ», Промсвязьбанк и «Абсолют банк». Некоторые участники рынка уже внедрили приложение — в их числе «Русский Стандарт» и Экспобанк.

Пока что основной сценарий оплаты через «СБПэй» — по QR-коду. Однако участники рынка вместе с Национальной системой платежных карт работают над тем, чтобы клиенты смогли платить через приложение, просто приложив смартфон к терминалу — с помощью NFC.

Напомним, ранее Банк России принял решение увеличить максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей будет с 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Регулятор отмечает, что это операции позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы.