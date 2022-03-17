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Банк России увеличит максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей

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Максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей будет увеличен с 600 тысяч до 1 миллиона. Соответствующее решение принял Банк России.

Shutterstock.com

Максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей увеличится с 600 тысяч до 1 миллиона рублей уже с 1 мая 2022 года. При этом минимальный лимит переводов в сутки, который банки могут установить для своих клиентов, сохранится на уровне не менее 150 тысяч рублей. Лимит бесплатных переводов в месяц также по-прежнему будет составлять 100 тысяч рублей.

Как считают в Банке России, увеличение максимального размере одной операции позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы. В свою очередь торгово-сервисные предприятия смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП, при которой не требуется банковской карты, — платежи проходят напрямую по счетам.

«Покупателю достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платеж в своем мобильном банке. Кроме того, ТСП смогут сократить издержки на прием безналичных платежей, так как банковские комиссии за прием оплаты через систему в 2,5-3 раза ниже эквайринговых», — отмечают в пресс-службе регулятора.

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