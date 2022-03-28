Россияне смогут снимать проценты с валютных вкладов только в рублях до сентября

Об этом свидетельствует ответ Центробанка на типовые вопросы кредитных организаций, опубликованный на сайте Ассоциации российских банков (АРБ).

«Проценты по валютным вкладам физических лиц, начисленные, но фактически не причисленные ко вкладам по состоянию на 09.03.2022, подлежат выплате физическим лицам в период с 09.03.2022 до 09.09.2022 в наличной форме в рублях», — пояснил регулятор.

Напомним, в феврале средства населения в российских банках сократились на 3,5% — на 1,2 триллиона рублей. Это самый значительный отток вкладов в абсолютном выражении с 2008 года.