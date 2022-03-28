18+
  • Образ жизни
  • Деньги
  • News
Деньги

Россияне смогут снимать проценты с валютных вкладов только в рублях до сентября

Поделиться:

В России физическим лицам разрешили снимать проценты по валютным вкладам в период действия ограничений на операции с валютой в наличной форме. Клиенты банков будут получать проценты только в рублях до 9 сентября.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Об этом свидетельствует ответ Центробанка на типовые вопросы кредитных организаций, опубликованный на сайте Ассоциации российских банков (АРБ).

«Проценты по валютным вкладам физических лиц, начисленные, но фактически не причисленные ко вкладам по состоянию на 09.03.2022, подлежат выплате физическим лицам в период с 09.03.2022 до 09.09.2022 в наличной форме в рублях», — пояснил регулятор.

Напомним, в феврале средства населения в российских банках сократились на 3,5% — на 1,2 триллиона рублей. Это самый значительный отток вкладов в абсолютном выражении с 2008 года.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: