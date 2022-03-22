В феврале россияне забрали из банков 1,2 трлн рублей. Это рекорд за последние 14 лет

Как следует из обзора Банка России о развитии банковского сектора, 1,2 триллиона рублей, которые россияне забрали из банков в феврале — это самый значительный в абсолютном выражении отток вкладов как минимум с 2008 года.

В относительном сбережения россиян в банках сокращались сильнее только в октябре 2008 года, на пике мирового финансового кризиса — тогда сокращение составило 6%, или 354 миллиарда рублей.

Наибольший отток средств пришелся на последнюю неделю февраля. «Негативный информационный фон в условиях санкций в отношении крупнейших российских банков стимулировал повышенный спрос населения на рублевую и валютную наличность», — отмечается в обзоре регулятора.

Спрос россиян на наличные деньги стабилизировался после принятого 28 февраля решения о повышении ключевой ставки до 20% и дальнейшего роста ставок по вкладам.