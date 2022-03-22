В России почти на 11% сократился покупательский ажиотаж

Отмечается, что средние недельные расходы за последний год составляли почти 5,3 тысячи рублей, что на 14,8% меньше мартовских показателей.

Самый большой всплеск покупок зафиксировали с 28 февраля по 6 марта, тогда индекс недельных расходов достиг почти 7 тысяч рублей. За неделю до отчетного периода он был равен почти 5,8 тысяч рублей. Такие траты даже больше, чем было в предновогоднюю неделю 2021 года. Тогда россияне в среднем потратили 6,4 тысяч рублей.

Также уменьшился средний чек покупок — на 9,5%. С 14 по 20 марта он составлял 697 рублей, а неделей ранее — 770 рублей. Сейчас он вернулся на значения, которые предшествовали событиям 24 февраля (в неделю 21 — 27 февраля он составлял 696 рублей).

Напомним, в феврале средства населения в российских банках сократились на 3,5% — на 1,2 триллиона рублей. Это самый значительный отток вкладов в абсолютном выражении с 2008 года.