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Сбербанк запретил онлайн-переводы в другие банки всех валют, кроме евро

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Сбербанк запретил онлайн-переводы в другие банки всех валют, кроме евро. При этом осуществить их в полном объеме по-прежнему можно в офисах банка.

Shutterstock.com

18 марта вступили в силу санкционные ограничения на валютные операции с корреспондентскими счетами в американских банках. Они коснулись межбанковских переводов по номеру счета для населения в валюте по России и за рубеж.

Таким образом, с сегодняшнего дня в Сбере больше нельзя сделать перевод в другой банк в долларах США, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах, канадских долларах. Переводы за рубеж через приложение «СберБанк Онлайн» остаются доступны только в евро.

При этом в офисах Сбербанка по-прежнему можно отправлять переводы в другие банки как по России, так и за рубеж в следующей валюте: рубли, евро, иены, швейцарские франки, норвежские кроны и сингапурские доллары.

Отдельно отмечается, что переводы по России в другие банки и внутри Сбера в приложении «СберБанк Онлайн» осуществляются в рублях по прежним правилам без всяких ограничений.

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