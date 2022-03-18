18 марта вступили в силу санкционные ограничения на валютные операции с корреспондентскими счетами в американских банках. Они коснулись межбанковских переводов по номеру счета для населения в валюте по России и за рубеж.

Таким образом, с сегодняшнего дня в Сбере больше нельзя сделать перевод в другой банк в долларах США, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах, канадских долларах. Переводы за рубеж через приложение «СберБанк Онлайн» остаются доступны только в евро.

При этом в офисах Сбербанка по-прежнему можно отправлять переводы в другие банки как по России, так и за рубеж в следующей валюте: рубли, евро, иены, швейцарские франки, норвежские кроны и сингапурские доллары.

Отдельно отмечается, что переводы по России в другие банки и внутри Сбера в приложении «СберБанк Онлайн» осуществляются в рублях по прежним правилам без всяких ограничений.