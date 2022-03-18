Инфляция в этом и следующем году будет выше прежних оценок. Приводим главные тезисы главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной

Эльвира Набиуллина начала с того, что заявила о работе банков России, они функционируют без перебоев, а ситуация с ликвидностью стабильная.

«Банки РФ в конце февраля испытали отток средств, но они постепенно возвращаются в виде вкладов населения. Сейчас крайне важно как можно скорее восстановить предложение, бизнес активно ищет варианты», — сообщила она.

По словам Набиуллиной, инфляция в этом году и, скорее всего, в следующем будет выше прежних оценок. Текущий рост ставок обусловлен временной антикризисной мерой, также она заявила, что по прогнозам в ближайшие кварталы будет снижение ВВП.

«Дальнейшая динамика инфляции будет зависеть от скорости адаптации экономики к изменившимся условиям. <...> Важно не вводить ручного регулирования цен. Их искусственное сдерживание неминуемо приведет к дефициту и снижению качества продукции. Административные меры регулирования цен замедлят скорость адаптации экономики. Однако важно пресекать злоупотребления компаний доминирующим положением на рынке и картельные сговоры», — сообщила Эльвира Набиуллина.

Она также добавила, что Центробанк не допустит раскручивания инфляционной спирали. Платежная инфраструктура в России даже в условиях ограничений продолжает обеспечивать бесперебойность платежей.

По данным главы ЦБ РФ, торги облигациями федерального займами на Мосбирже начнутся 21 марта, также Центробанк будет постепенно возобновлять торги по другим направлениям. Сейчас правительство и ЦБ работают над смягчением последствий для компаний, которые имеют кредиты с плавающей ставкой. А новый макроэкономический прогноз Центральный Банк подготовит уже к апрелю 2022 года.