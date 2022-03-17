18+
  • Образ жизни
  • Деньги
  • News
Деньги

Банк «Санкт-Петербург» временно приостановил выпуск карт UnionPay. В компании это не подтверждают

Поделиться:

Банк «Санкт-Петербург» временно увеличивает сроки изготовления карт китайской платежной системы UnionPay. Это связано с проблемами в поставках. 

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Ранее стало известно, что компания приостанавливает выпуск карт UnionPay с 18 марта.

«C 18 марта 2022 года мы временно прекращаем выпуск карт UnionPay International в связи с нарушением логистики и сроков поставки бланков карт данной платежной системы», — говорится в сообщении банка.

В компании отметили, что эта информация не соответствует действительности.

«Банк не останавливал прием заявок и выпуск карт Union Pay. Изменения касаются увеличения сроков изготовления карт в связи с нарушением логистики и сроков поставки бланков карт данной платежной системы. В ближайшее время будет дана более точная информация по срокам изготовления», — пояснили в пресс-службе кредитной организации.

Как пишет «Интерфакс», представители банка отметили активную работу по выпуску виртуальной карты UnionPay. Ее планируют запустить уже в апреле 2022 года. Пока в организации предлагают клиентам оформлять карты платежной системы «Мир».

Сейчас карты UnionPay в России, помимо банка «Санкт-Петербург», выпускают Россельхозбанк (РСХБ), Газпромбанк (ГПБ), Промсвязьбанк (ПСБ), Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), Почта-банк, банки «Зенит», «Солидарность» и «Приморье».

Напомним, ранее Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций в России. Как поясняет на своем официальном сайте Visa, все транзакции по ее картам, выпущенным внутри России, перестают быть доступны за пределами страны. О схожем решении сообщили и в Mastercard.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: