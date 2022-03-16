Совфед не намерен вводить наказание за операции с валютой на теневом рынке

Совет Федерации не намерен инициировать введение уголовной или административной ответственности за операции физических лиц на нерегулируемом валютном рынке. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас.
«Никаких планов или проектов по введению уголовной или административной ответственности для граждан за "незаконные" валютные операции в Совфеде нет», — написал в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Напомним, на фоне запрета продажи наличной валюты банками в России сформировался теневой валютный рынок. Долларами и евро торгуют в соцсетях.
Такая продажа валюты в России считается незаконной по ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Подобные операции, совершаемые как физическими, так и юридическими лицами, в зависимости от степени тяжести могут привести к крупным штрафам и уголовной ответственности.
Комментарии (0)