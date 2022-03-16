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Совфед не намерен вводить наказание за операции с валютой на теневом рынке

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Совет Федерации не намерен инициировать введение уголовной или административной ответственности за операции физических лиц на нерегулируемом валютном рынке. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас.

sylv1rob1 / Shutterstock.com

«Никаких планов или проектов по введению уголовной или административной ответственности для граждан за "незаконные" валютные операции в Совфеде нет», — написал в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Напомним, на фоне запрета продажи наличной валюты банками в России сформировался теневой валютный рынок. Долларами и евро торгуют в соцсетях.

Такая продажа валюты в России считается незаконной по ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Подобные операции, совершаемые как физическими, так и юридическими лицами, в зависимости от степени тяжести могут привести к крупным штрафам и уголовной ответственности.

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