Совфед не намерен вводить наказание за операции с валютой на теневом рынке

«Никаких планов или проектов по введению уголовной или административной ответственности для граждан за "незаконные" валютные операции в Совфеде нет», — написал в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Напомним, на фоне запрета продажи наличной валюты банками в России сформировался теневой валютный рынок. Долларами и евро торгуют в соцсетях.

Такая продажа валюты в России считается незаконной по ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Подобные операции, совершаемые как физическими, так и юридическими лицами, в зависимости от степени тяжести могут привести к крупным штрафам и уголовной ответственности.