В России появился теневой валютный рынок. Долларами и евро торгуют в соцсетях

Как пишет «Коммерсантъ», в соцсетях стали появляться многочисленные каналы, группы и боты по обмену валюты — большая часть из них созданы или активизировались в первые две недели марта. Также в Сети появились группы по городам, в которых люди обмениваются информацией о валюте и том, по какой цене они готовы ее продать — или, наоборот, сколько валюты человеку необходимо и сколько он готов заплатить.

Если предложение подходит, люди договариваются о встрече в городе или отделении банка — «обменный курс» в таком случае достигает 200 рублей за доллар или евро. Официальный же курс, установленный Банком России на 15 марта, — 127,23 рубля за евро и 115,2 за доллар. В банках курс покупки долларов достигал 111 рублей, евро — 117.

«С точки зрения прецедентов и исторических выкладок теневой сегмент появляется всегда, когда наступают кризисы, можно вспомнить 2008 и 2014 годы. Тогда это могли быть друзья, знакомые, просто интернет-сайты. Сейчас — Telegram-каналы. Форма меняется, а смысл нет. Как и то, что все эти действия противозаконны», — отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. «Если в 1990-х каждый знал точку в городе, где собираются черные менялы, то теперь достаточно просто набрать запрос в поисковой строке», — добавляет руководитель проекта «Общероссийского народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Такая продажа валюты в России считается незаконной по ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Подобные операции, совершаемые как физическими, так и юридическими лицами, в зависимости от степени тяжести могут привести к крупным штрафам и уголовной ответственности.

«За незаконные валютные операции предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 75% до 100% суммы незаконной валютной операции. Таким образом, нарушители могут потерять всю валюту, которые обменивают на черном рынке»,— поясняет адвокат Forward Legal Тимур Тажиров.