Банк России ввел временное ограничение на снятие не более 5 тысяч долларов для юрлиц и ИП

Временный порядок операций с наличной валютой вводится на срок с 10 марта по 10 сентября 2022 года. В период его действия юридические лица-резиденты и индивидуальные предприниматели-резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах 5 тысяч долларов США и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам. В особых случаях по запросу банка к регулятору эта сумма может быть увеличена.

Все остальные валюты компании-резиденты и индивидуальные предприниматели — резиденты могут получать в наличных по основаниям, предусмотренным законодательством, без ограничений по рыночному курсу на день выдачи.

«Юридические лица-нерезиденты и индивидуальные предприниматели-нерезиденты в период действия временного порядка операций с наличной валютой получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро не смогут. Остальные валюты нерезиденты смогут получать со своих счетов без ограничений по рыночному курсу на день выдачи. Остальные условия депозитов и счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах, открытых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по состоянию на 10 марта 2022 года, сохраняются», — отмечают в пресс-службе регулятора.

Напомним, ранее Банк России уже ввел временное ограничение на выдачу наличной валюты со вкладов и счетов россиян (физических лиц), а также ограничение для банков на фоне «повышенной волатильности» валютного рынка. Перевести супругам и родственникам за рубеж теперь можно не более 5 тысяч долларов в месяц.