Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка

«В текущей обстановке Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений», — приводит ТАСС заявление банка.

Отдельно в заявлении также отмечается, что в силу предписания Центрального банка Сбербанк не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки.

Напомним, ранее власти Великобритании внесли Сбербанк в санкционный список. Под ограничения попали корреспондентские счета банка, также ему запрещены клиринговые операции в фунтах стерлингов. Также финансовый регулятор Австрии запретил Sberbank Europe AG, дочерней компании Сбербанка, коммерческую деятельность по запросу Европейского центрального банка.