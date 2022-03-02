Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка. Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений.
«В текущей обстановке Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений», — приводит ТАСС заявление банка.
Отдельно в заявлении также отмечается, что в силу предписания Центрального банка Сбербанк не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки.
Напомним, ранее власти Великобритании внесли Сбербанк в санкционный список. Под ограничения попали корреспондентские счета банка, также ему запрещены клиринговые операции в фунтах стерлингов. Также финансовый регулятор Австрии запретил Sberbank Europe AG, дочерней компании Сбербанка, коммерческую деятельность по запросу Европейского центрального банка.
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