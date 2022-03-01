18+
  • Образ жизни
  • Деньги
  • News
Деньги

Минфин потратит 1 трлн рублей на скупку подешевевших акций российских компаний после санкций

Поделиться:

Минфин РФ направит на покупку акций российских компаний до 1 трлн рублей в 2022 году. Эти деньги возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на поручение премьер-министра России Михаила Мишустина.

Shutterstock.com

Совокупный объем ФНБ сейчас превышает 13 триллионов. Стоимость российских компаний, которыми торгуют на Мосбирже, с 21 по 25 февраля упала более чем на 30%. По последним расчетам, капитализация всех эмитентов на Мосбирже сейчас едва превышает 42 триллиона. Больше всех страдают компании, который попали в санкционный список.

Решение о покупке в частности связано с поддержанием цен на акции, пишет Forbes. Этот актив часто используется как залог, и резкое падение может привести к массовым «марджин коллам» — требованиям кредиторов о срочном возврате кредитов. Такая ситуация может спровоцировать коллапс в финансовой системе страны.

Рынок ценных бумаг российских компаний показал масштабное падение 24 февраля. Индексы падали до минимумов 2016 года. Сейчас торги на Мосбирже проводятся только на валютном и денежном рынках.

ЦБ поднял ключевую ставку до 20% Объясняем на сколько дороже станут ипотека, кредит и продукты. Максимально просто!

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: