Минфин потратит 1 трлн рублей на скупку подешевевших акций российских компаний после санкций

Совокупный объем ФНБ сейчас превышает 13 триллионов. Стоимость российских компаний, которыми торгуют на Мосбирже, с 21 по 25 февраля упала более чем на 30%. По последним расчетам, капитализация всех эмитентов на Мосбирже сейчас едва превышает 42 триллиона. Больше всех страдают компании, который попали в санкционный список.

Решение о покупке в частности связано с поддержанием цен на акции, пишет Forbes. Этот актив часто используется как залог, и резкое падение может привести к массовым «марджин коллам» — требованиям кредиторов о срочном возврате кредитов. Такая ситуация может спровоцировать коллапс в финансовой системе страны.

Рынок ценных бумаг российских компаний показал масштабное падение 24 февраля. Индексы падали до минимумов 2016 года. Сейчас торги на Мосбирже проводятся только на валютном и денежном рынках.