«Сбербанк» второй раз за месяц повысил ставки по ипотеке

После очередного повышения ключевой ставки Банком России глава «Сбербанка» Герман Греф предупреждал, что ставки по вкладам, а также, вероятно, по кредитам могут быть повышены. Как и предполагалось, были увеличены ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье — до 11,3%. Это произошло уже второй раз за месяц: ранее, 1 февраля, «Сбербанк» повышал ставки до 10,3%.

Одновременно с этим «Сбербанк» улучшил условия для клиентов по некоторым вкладам. С 18 февраля повышены процентные ставки по флагманским депозитам банка — «СберВкладу» и «СберВкладу Прайм». Рост составил 1 и 1,5 процентных пункта соответственно. Теперь максимальная доходность с учетом капитализации процентов по последнему составит 9,5%.

«Мы тщательно следим за тем, чтобы и вклады, и любые другие продукты Сбера не просто отвечали рыночным реалиям, но и обеспечивали нашим клиентам наилучшие условия. «СберВклад» и «СберВклад Прайм» — наши самые популярные депозитные продукты, а с учетом повышения ставок они становятся еще более выгодными, а значит, и более востребованными», — отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» «Сбербанка» Сергей Широков.