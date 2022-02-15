В конце 2021 года россияне взяли микрозаймы на рекордные 150 млрд рублей

В годовом выражении количество займов, которые получили граждане за октябрь-декабрь выросло на 117,9%. Это самый резкий подъем с 2019 года, когда впервые начали собирать эти данные. Помимо этого, увеличилось количество новых займов на 85,1% по сравнению с 2020 годом. Этот показатель также можно считать максимальным за два года наблюдений.

Общий объем займов вырос на 47,1% и составляет 234,1 млрд рублей. Стремительный скачек пришелся на четвертый квартал: в октябре-декабре уровень задолженностей поднялся на 12,3%. Также выросло число активных договоров. Этот показатель увеличился в 1,5 раза и составил 15,2 млн. Таких темпов роста по всем показателям не было с 2019 года.

Всего за прошедший 2021 год жители страны заняли у микрокредитных организаций 472,5 млрд рублей (35,7 млн ссуд). Рынок вырос за счет онлайн-займов — их доля за год составила в среднем 80,4% от общего числа выдач.

Напомним, за 2021 год резко поднялась доля закредитованности населения на 20,5%. Это порядка 20,5 млн человек.