Долги россиян по кредитам в 2021 году резко выросли

Более 16% россиян уже имели по четыре и более кредитов. В допандемийном 2019 году таких заемщиков было 12%, а в 2018 — всего 7%. Также увеличилось количество запросов на потребительский кредит наличными. К концу 2021 года граждан, которые оформили как минимум один подобный заем, возросло на 7% (до 19,5 млн).

Повышение доли закредитованного населения отметили и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Там обратили внимание, что с апреля по октябрь 2021 года количество получателей ссуд с высоким или избыточным показателем долговой нагрузки поднялась до 15,4% (6 млн человек).

Как заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, перекредитованность может повлиять на значительное снижение качества жизни россиян. По этой причине, если заемщик отдает более 50% своего дохода на погашение кредитов, то новую ссуду ему вряд ли оформят.

Ранее сообщалось, что большинство россиян смогли бы прожить на накопления в случае потери дохода не дольше трех месяцев. В целом «финансовая подушка» имеется у более 79% жителей страны.