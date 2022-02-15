По данным Банка России, инфляция по всем товарам и услугам в январе 2022 года составила 8,7%, тогда как в декабре 2021-го находилась на отметке в 8,4%. Больше всего подорожали продовольственные товары — на 11,1% против 10,6% в последнем месяце 2021 года. Инфляция по непродовольственным товарам составила 8,7% (8,4% в декабре), по услугам — 5,4% (5,0% на конец 2021 года).

«Как и в предыдущие месяцы, в январе 2022 г. наибольший вклад в увеличение годовой инфляции внесла продовольственная инфляция, достигшая 11,1%. Ее длительное повышение определялось давлением со стороны затрат производителей и поставщиков, которое было в значительной мере обусловлено ускоренным ростом мировых цен в условиях неэластичного спроса», — отмечается в материалах регулятора.

По оценке Банка России, баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. Проводимая денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к 4%. По прогнозу регулятора, годовая инфляция снизится до 5-6% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023-го. В дальнейшем годовая инфляция в России будет находиться вблизи 4%.