Число желающих привязать зарплату к курсам доллара или евро россиян достигло максимума с 2015 года

Почти каждый второй россиянин (47%) хотел бы, чтобы его зарплата была привязана к курсу доллара или евро. При этом 31% опрошенных это не нужно: свою позицию респонденты аргументируют нежеланием волноваться из-за каждого скачка курса и тем, что тратят деньги исключительно в рублях. У 1 опрошенного из 100 заработная плата уже привязана к курсу валюты, чаще всего на таких условиях трудятся топ и мидл-менеджеры коммерческих подразделений. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob, которые поступили в редакцию «Собака.ru».

Мужчины заметно чаще женщин за то, чтобы закрепить свой заработок в долларах или евро (55% против 41%). Кроме того, желающих привязать зарплату к курсу валюты больше среди россиян до 34 лет (56%) и респондентов с доходом свыше 80 тысяч рублей (51%).

Как отмечают аналитики, на сегодняшний день число желающих закрепить зарплату в американских или европейских денежных единицах максимально с 2015 года: 7 лет назад об этом мечтали 32% россиян, а в августе 2020-го — 37%.

Напомним, ранее Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых. В 2021 году регулятор делал это семь раз. Проводимая ЦБ денежно-кредитная политика по-прежнему направлена на возвращение инфляции к 4%. По прогнозу и с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–6,0% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года.