Статистика дня: 62% россиян смогли бы прожить на накопления не дольше 3 месяцев

Накопления на «черный» день имеют более 79% россиян. До 100 тысяч рублей отложить сумели 58,5% граждан, от 100 до 300 — 38%, от 300 тысяч до 1 миллиона рублей — 2%, более 1 миллиона — 1,5. Почти две трети (63%) из тех, кто смог отложить деньги, периодически обращаются к ним для покрытия бытовых расходов. Об этом говорят результаты исследования «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», которые приводит РБК.

Несмотря на накопления, большинство опрошенных россиян (62%) смогли бы прожить на собранную «финансовую подушку» в случае потери дохода не более трех месяцев. 19% — в течение 3-6 месяцев, 15% — 6-12 месяцев, а 2% — от одного года до трех лет. Столько же — больше трех лет.

Свои накопления боятся потерять 67% участников опроса. Они опасаются, что это может произойти в результате инфляции, действий интернет-мошенников или хакеров.

Напомним, в декабре 2021 года другое исследование показало, что 15% россиян в случае потери дохода смогли бы прожить на сбережения более полугода, 7% — в течение года и длительнее. 13% граждан накопленных денег хватило менее чем на 30 дней, 18% — до двух месяцев, 11% — от трех месяцев до полугода, 8% — от полугода до года. Тогда же 43% россиян сообщили, что вообще не имеют сбережений.