15% россиян в случае потери дохода смогли бы прожить на сбережения более полугода, 7% — в течение года и длительнее. 13% граждан накопленных денег хватило менее чем на 30 дней, 18% — до двух месяцев, 11% — от трех месяцев до полугода, 8% — от полугода до года. Об этом говорят результаты исследования сервиса SuperJob, которые поступили в редакцию «Собака.ru».

43% россиян вообще не имеют сбережений. Чаще всего (51%) об отсутствии накоплений говорят респонденты с доходом менее 50 тысяч рублей. В том, что сбережений хватило бы более чем на год, чаще всего убеждены опрошенные старше 45 лет (10%).

Доля россиян, которые не ведут учет доходов и расходов, составила 35% — это на 6% больше, чем в 2019 году, и на 2% больше, чем в 2020-ом. 53% граждан ведут примерный учет средств. Только 12% подробно записывают, сколько денег получают тратят.

Свои будущие доходы и траты не планируют 34% россиян — это на 13% больше, чем в 2019 году. Чаще всего так поступают люди с ежемесячным доходом ниже 50 тысяч рублей. Еще 38% планируют на срок менее полугода, 17% — на полгода-год. Только 11% опрошенных планируют доходы и расходы на срок больше года.

Срок планирования менее полугода чаще бывает у женщин — 45% против 33% среди мужчин, а мужчины же чаще предпочитают планировать на год и более — 13 и 8% соответственно. Но больше всего сторонников долгосрочного планирования — среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (19%). Тех, кто совсем не планирует свои доходы и расходы, больше среди опрошенных старше 45 лет (38%).