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Курс евро превысил 90 рублей. Это случилось впервые с июля 2021 года

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Курс евро на Мосбирже вечером 26 января поднялся выше 90 рублей. Последний раз европейская валюта перешагнула этот рубеж 20 июля 2021 года. Доллар также подорожал и теперь стоит больше 80 рублей.

Shutterstock.com

Американская валюта поднялась в цене на 1,4 рубля — до 80,03 рубля. Это произошло впервые с ноября 2020 года. Евро на торгах на Московской бирже достиг 90,04 рубля, сообщает Forbes.

Напомним, курс доллара в ходе торгов в понедельник, 24 января, впервые с начала апреля 2021 года превысил 78 рублей. Евро также дорожает.

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