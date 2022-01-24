Курс доллара превысил 78 рублей — впервые с апреля 2021 года

Курс доллара в ходе торгов в понедельник, 24 января, впервые с начала апреля 2021 года превысил 78 рублей. Евро также дорожает.
По данным Московской биржи, на открытии торгов 24 января доллар стоит 77,44 рубля, на пике подорожав до 78,24 рубля. Таким образом, в начале дня валюта укрепилась по отношению к рублю более чем на 1%.
Евро также дорожает. Сегодня курс впервые с 14 января превысил 88 рублей. На открытии торгов валюта оценивалась в 87,8 рубля, к 12:23 по московскому времени — уже 88,69 рубля. Как отмечают «Ведомости», это самое высокое значение с начала июля 2021 года.
Главной причиной для ослабления рубля аналитики Reuters называют «противостояние» между Москвой и Вашингтоном с НАТО из-за Украины.
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