Курс доллара превысил 78 рублей — впервые с апреля 2021 года

По данным Московской биржи, на открытии торгов 24 января доллар стоит 77,44 рубля, на пике подорожав до 78,24 рубля. Таким образом, в начале дня валюта укрепилась по отношению к рублю более чем на 1%.

Евро также дорожает. Сегодня курс впервые с 14 января превысил 88 рублей. На открытии торгов валюта оценивалась в 87,8 рубля, к 12:23 по московскому времени — уже 88,69 рубля. Как отмечают «Ведомости», это самое высокое значение с начала июля 2021 года.

Главной причиной для ослабления рубля аналитики Reuters называют «противостояние» между Москвой и Вашингтоном с НАТО из-за Украины.