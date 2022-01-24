Налог на вклады свыше 1 млн рублей коснется россиян с меньшей суммой на счетах

Отмечается, что налог могут начислить по вкладам от 700 тысяч рублей. Изменения связывают с удвоением ключевой ставки Банка России и повышением банковских ставок.

По закону, который приняли еще в марте 2020 года в Госдуме, налог будут взимать с разницы между прибылью от процентов и максимальным размером налогового вычета. В 2021 году, по данным ФНС, он составляет 42,5 тысячи рублей. Эта сумма получилась из размера ключевой ставки на начало года, умноженный на миллион рублей.

Если человек имеет несколько вкладов, то налог будут считать от суммы доходов от всех вложений. В 2022 году налог на доходы со вкладов от миллиона рублей будут считать в первый раз. В базу для расчетов не войдут рублевые счета и вклады, ставка по которым меньше 1% годовых. ФНС будет опираться на данные банков, а компания по расчету налога пройдет в конце весны.

Отмечается, что больше 85% вкладчиков имеют на депозитных счетах до 100 тысяч рублей. В России около 239,9 миллиона вкладчиков, из них 6,8 миллионов (2,8%) имели минимум в одном банке больше миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что курс доллара в ходе торгов в понедельник, 24 января, впервые с начала апреля 2021 года превысил 78 рублей. Евро также дорожает.