Около 30% россиян полностью отказались от использования наличных денег

В исследовании, которое провела компания Wakefield Research, участвовали жители из разных стран, в том числе 500 из России.

«Почти треть россиян полностью отказались от наличных (29%). Треть (35%) россиян отметили, что будут чаще платить безналично в наступившем году. Столько же (36%) сказали, что отказались от покупок в магазинах, где нельзя расплатиться картой», — говорится в результатах опроса.

Отмечается, что за последний месяц 56% покупок у опрошенных оплачивались картой. Это связывают с привычкой, которая выработалась за время пандемии у 39% опрошенных. Люди стали чаще оплачивать свои покупки безналичными способами.

В исследовании также отмечается, что россияне чаще жителей других стран ожидают увидеть в магазинах терминалы бесконтактной оплаты – 75% против 68% соответственно. Респонденты среди преимуществ отмечают возможность совершать покупки в интернете – 66% — и проще учитывать свои расходы – 39%.

Напомним, Visa готовит к запуску платформу для тестирования цифровых валют. Ее создали совместно с блокчейн-разработчиком ConsenSys, а запустят систему в тестовом режиме весной 2022 года.