Visa запустит платформу для тестирования цифровых валют

Visa готовит к запуску платформу для тестирования цифровых валют. Ее создали совместно с блокчейн-разработчиком ConsenSys, а запустят систему в тестовом режиме весной 2022 года, пишет The Block.
Компания уже ведет переговоры с 30 центральными банками по всему миру, которые готовятся к запуску цифровых валют. Правда пока не раскрывается, какие именно страны принимают участие в обсуждении проекта, сообщает Bloomberg.
Предполагается, что клиенты Visa смогут пользоваться пластиковыми картами и электронными кошельками, которые будут привязаны к цифровым валютам центральных банков мира.
Компания ConsenSys создает инструменты разработки для блокчейн-экосистем. Она занималась созданием и тестированием CBDC — цифровых валют, поддерживаемых государством, в том числе для Австралии, Франции, Гонконга и Таиланда.
Напомним, международная платежная система Visa планирует отменить комиссию за переводы с карты на карту по номеру телефона с 1 апреля 2022 года.
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