Visa запустит платформу для тестирования цифровых валют

Компания уже ведет переговоры с 30 центральными банками по всему миру, которые готовятся к запуску цифровых валют. Правда пока не раскрывается, какие именно страны принимают участие в обсуждении проекта, сообщает Bloomberg.

Предполагается, что клиенты Visa смогут пользоваться пластиковыми картами и электронными кошельками, которые будут привязаны к цифровым валютам центральных банков мира.

Компания ConsenSys создает инструменты разработки для блокчейн-экосистем. Она занималась созданием и тестированием CBDC — цифровых валют, поддерживаемых государством, в том числе для Австралии, Франции, Гонконга и Таиланда.

Напомним, международная платежная система Visa планирует отменить комиссию за переводы с карты на карту по номеру телефона с 1 апреля 2022 года.