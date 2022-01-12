Ритейлеры ограничат наценки на социально значимые продукты в российских магазинах

С предложением ограничить наценки на социально значимые продукты к ритейлерам обратилась Федеральная антимонопольная служба. «Мы обсуждали с сетями возможность установления максимальной наценки на базовые товары на уровне не более 10%», — приводит «Коммерсантъ» слова замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

Представители сети X5 Group заявили, что ограничение коснется более 20 категорий товаров и начнет действовать уже сегодня, 12 января, во всех российских магазинах сети. В «Магните», в свою очередь, наценку ограничат на товары из 25 категорий — в том числе вермишель, овощи из «борщевого набора», хлеб, молоко, сливочное масло и гречневую крупу. Предложение ФАС также получила сеть «Бристоль», в настоящее время оно изучается.

По мнению экспертов, попытка ритейлеров ограничить наценку до 10% на базовые продукты является «игрой на опережение». «Власти получают хорошую возможность минимизировать цены на самый доступный товар для самых уязвимых категорий граждан, а ритейлеры — дополнительный трафик», — отметил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.