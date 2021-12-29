Цифра дня: почти 14 млрд долларов — столько заработал Павел Дуров за 2021 год

По данным Forbes, состояние Павла Дурова резко увеличилось благодаря росту оценки его главного актива — Telegram. В марте 2021 года мессенджер впервые разместил собственные облигации и привлек на рынке 1 миллиард долларов. Кроме того, по итогам года Telegram резко нарастил пользовательскую базу — только после сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp в мессенджер пришли 70 миллионов новых пользователей.

Рейтинг Forbes по росту состояния за 2021 год:

Павел Дуров — 17,24 млрд долларов (+13,81 млрд за 2021 год) Татьяна Бакальчук — 13,02 млрд долларов (+11,92 млрд) Андрей Мельниченко — 25,37 млрд долларов (+10,6 млрд) Алексей Мордашов и семья — 29,52 млрд долларов (+6,83 млрд) Вагит Алекперов — 26,16 млрд долларов (+6,44 млрд) Игорь и Дмитрий Бухманы — 7,86 млрд долларов у каждого (+4,76 млрд у каждого) Геннадий Тимченко — 24,72 млрд долларов (+4,35 млрд) Леонид Михельсон — 27,66 млрд долларов (+4,21 млрд) Олег Тиньков — 6,83 млрд долларов (+3,42 млрд) Леонид Федун и семья — 11,67 млрд долларов (+3,41 млрд)

Напомним, в начале декабря Павел Дуров занимал 113 строчку в мировом рейтинге Forbes. Его состояние по итогам 2021 года тогда оценивалось в 17,2 миллиарда долларов, тогда как еще в 2020-ом оно составляло 3,4 миллиарда. Таким образом, Дуров приумножил свое состояние за год на более чем 400%.