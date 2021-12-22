В следующем году повысить зарплаты планируют 33% работодателей. 4%, наоборот, хотят урезать доходы своих сотрудников. А 44% компаний оставят их без изменений. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса фонда «Центр стратегических разработок». Участие в исследовании приняли 10 тысяч компаний различных секторов экономики и регионов, две трети из которых — предприятия малого и среднего бизнеса.

По данным аналитиков, средний уровень заработной платы в России в 2022 году повысится на 3,1%, тогда как в подавляющем числе компаний (73%) в 2021-ом он оставался без изменений. Увеличились зарплаты за уходящий год у 15% опрошенных, уменьшились — у 6%.

Также аналитики узнали у работодателей их отношение к мерам, направленным на предотвращение распространение COVID-19. Обязательная вакцинация введена в 72% компаний, поддерживают ее в 76%. Дистанционный формат работы практикует 44% респондентов. Полностью перешли на «удаленку» только 2% сотрудников, 20% выбирают ее по своему усмотрению, а в 27% случаев работники трудятся из дома из-за отсутствия сертификата о вакцинации или перенесенном коронавируса.

Напомним, ранее стало известно, что в течение последних полутора лет о повышении зарплаты просили 39% россиян. Прибавку получали чаще всего те, кто требовал повысить доходы на 30% и более — однако в основном в размере 10%.