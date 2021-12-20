Кому «Яндекс Банк» выдаст первые кредиты? Рассказал управляющий директор компании Тигран Худавердян

В 2022 году запущенный «Яндексом» «Яндекс Банк» планирует начать выдавать первые кредиты. Управляющий директор компании Тигран Худавердян в интервью РБК рассказал о планах банка и том, кто станет его основной аудиторией.
По словам Худавердяна, говорить о том, насколько приход «Яндекс Банка» в банковский сектор может повлиять на весь сегмент, пока рано. Компания не планирует становиться «суперинноватором». Основная задача — это «предоставить финансовый сервис, который скругляет углы и делает более доступными в использовании транзакционные сервисы «Яндекса» для партнеров и ядерной аудитории».
Также компания намерена сделать более удобным процесс оплаты и предоставить свои сервисы «той когорте населения, которая сейчас в некотором смысле ограничена в получении финансовых услуг» — например, водителям такси и курьерам в статусе самозанятых. «Их доходы, транзакции не всегда видны крупным банкам. И они вынуждены пользоваться микрофинансовыми организациями, брать, например, кредиты под очень высокие проценты», — отметил Худавердян.
Тигран Худавердян
О работе «Яндекс Банка» — цитата по РБК:
Давайте я расскажу про проблему в некотором смысле морально-этическую. К кредитам можно относиться по-разному. И когда мы внутри обсуждаем то, как будет развиваться это направление, то основной аргумент у нас такой. Есть люди, которые приходят по разным причинам в банк, но банк о них ничего не знает и поэтому отказывает или дает невыгодные условия. Единственная информация, которая доступна сегодня банку про любого случайного человека с улицы, — это его информация из БКИ [бюро кредитных историй]. Хотя там тоже может ничего и не быть.
У нас благодаря разным сервисам «Яндекса» есть много различных данных, и мы можем использовать их для оценки. Например, мы знаем, что человек работает водителем такси — уже три года или полгода — и совершает 15 поездок в день. Или это пользователь, который имеет хорошую историю в использовании разных транзакционных сервисов: вовремя оплачивает покупки в рассрочку и т.д. И мы можем принять решение, что можно выдать кредит под процентную ставку, которая доступна вам, получающей зарплату в РБК и предоставляющей справки в банк. Это выравнивает условия для всех этих людей.
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