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Деньги

ЦБ планирует ввести фиксированную сумму возврата денег для жертв банковских мошенников

Банк России планирует ввести фиксированную сумму возврата средств для пострадавших от рук мошенников. Помимо этого, прорабатывается вопрос об изменении правил списания денег, пишет РБК.

Shutterstock.com

ЦБ хочет внести изменения в закон «О национальной платежной системе» из-за необходимости модернизации систем по предотвращению мошеннических действий и малого числа возвратов похищенных денег.

К примеру, в третьем квартале 2021 года злоумышленники смогли выкрасть со счетов клиентов банков порядка 3,2 млрд рублей. Однако банки вернули только 7,7% похищенных средств, что меньше 250 млн руб.

Также ЦБ хочет упростить порядок возврата украденных денег. Для того клиент должен сообщить банку о краже не позднее следующего дня после проведенной операции. Методику расчета компенсации пока не называется.

Помимо этого, предлагается изменить процедуру подтверждения мошеннических операций. Пострадавшие клиенты в течение двух дней смогут отменить перевод. Регулятор хочет возложить ответственность за проверку мошеннических операций на банк-получатель. Если было возбуждено уголовное дело, то финансовая организация должна заблокировать на пять дней счет получателя, котором у без согласования отправили деньги.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали исторический максимум по долговой нагрузке граждан. За первое полугодие 2021 года долговая нагрузка граждан увеличилась с 9,8% до 10,2%.

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