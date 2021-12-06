ЦБ планирует ввести фиксированную сумму возврата денег для жертв банковских мошенников

ЦБ хочет внести изменения в закон «О национальной платежной системе» из-за необходимости модернизации систем по предотвращению мошеннических действий и малого числа возвратов похищенных денег.

К примеру, в третьем квартале 2021 года злоумышленники смогли выкрасть со счетов клиентов банков порядка 3,2 млрд рублей. Однако банки вернули только 7,7% похищенных средств, что меньше 250 млн руб.

Также ЦБ хочет упростить порядок возврата украденных денег. Для того клиент должен сообщить банку о краже не позднее следующего дня после проведенной операции. Методику расчета компенсации пока не называется.

Помимо этого, предлагается изменить процедуру подтверждения мошеннических операций. Пострадавшие клиенты в течение двух дней смогут отменить перевод. Регулятор хочет возложить ответственность за проверку мошеннических операций на банк-получатель. Если было возбуждено уголовное дело, то финансовая организация должна заблокировать на пять дней счет получателя, котором у без согласования отправили деньги.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали исторический максимум по долговой нагрузке граждан. За первое полугодие 2021 года долговая нагрузка граждан увеличилась с 9,8% до 10,2%.