18+
  • Образ жизни
  • Деньги
  • News
Деньги

В России на четверть выросли цены на мандарины

В России на 20% увеличилась цена на мандарины по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Shutterstock.com

Как рассказали в компании «Эвотор», средняя цена за один килограмм мандаринов в ноябре зафиксировали на уровне 164 рубля. За год стоимость новогоднего фрукта выросла на 25%

Обычно в России повышенный спрос на мандарины наблюдают в ноябре-декабре перед новогодними праздниками. По данным Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», оптовая стоимость товара сейчас находится в диапазоне от 80 до 138 рублей и составляет в среднем 110 рублей против 90 рублей годом ранее.

Повышение цены связывают с сокращением поставок из Турции, а еще подорожание услуг перевозчиков. В то же время низкая покупательная способность населения сдерживает значительный рост цен.

Самые дорогие мандарины поставляют из Пету, в розницу их можно купить за 269 рублей на килограмм. Самые дешевые привозят из Грузии, их цена — 103 рублей на килограмм. Турецкие мандарины стоят в среднем 152 руб. за кг, а марокканские — 183 руб. за кг. Дороже всего мандарины обойдутся жителям Камчатки — 334 рублей. Дешевле всего их можно купить в Нижегородской области — за 146 рублей за килограмм.

Напомним, ретейлеры в России отмечают рост цен на искусственные и натуральные новогодние деревья. В среднем за год стоимость елей увеличилась на 30%. Это связано с ростом затрат на сырье и логистику.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: