В России на четверть выросли цены на мандарины

Как рассказали в компании «Эвотор», средняя цена за один килограмм мандаринов в ноябре зафиксировали на уровне 164 рубля. За год стоимость новогоднего фрукта выросла на 25%

Обычно в России повышенный спрос на мандарины наблюдают в ноябре-декабре перед новогодними праздниками. По данным Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», оптовая стоимость товара сейчас находится в диапазоне от 80 до 138 рублей и составляет в среднем 110 рублей против 90 рублей годом ранее.

Повышение цены связывают с сокращением поставок из Турции, а еще подорожание услуг перевозчиков. В то же время низкая покупательная способность населения сдерживает значительный рост цен.

Самые дорогие мандарины поставляют из Пету, в розницу их можно купить за 269 рублей на килограмм. Самые дешевые привозят из Грузии, их цена — 103 рублей на килограмм. Турецкие мандарины стоят в среднем 152 руб. за кг, а марокканские — 183 руб. за кг. Дороже всего мандарины обойдутся жителям Камчатки — 334 рублей. Дешевле всего их можно купить в Нижегородской области — за 146 рублей за килограмм.

Напомним, ретейлеры в России отмечают рост цен на искусственные и натуральные новогодние деревья. В среднем за год стоимость елей увеличилась на 30%. Это связано с ростом затрат на сырье и логистику.