В России отмечают рост цен на новогодние живые и искусственные ели

В «Ашане» рассказали, что закупочные цены выросли на 20%. Совладелица ретейлера «Максидом» Мария Евневич отмечает, что в зависимости от производителя подорожание может варьироваться от 5 до 30%. Самую дешевую ель в «Ашане» можно купить за 50 рублей. Самая дорогая обойдется в 14,2 тысяч рублей. На «Максидоме» цена на искусственное новогоднее дерево начинается с 279 рублей и заканчивается 30 тысячами рублей.

Рост цен связывают с динамикой валютных курсов, стоимости сырья и логистики. Крупные магазины планируют сдерживать серьезный скачек цен, в том числе и за счет собственной прибыли.

В Рослесинфорге рассказали, что граждане стали все больше отдавать предпочтения искусственным деревьям. В 2020 году по сравнению с 2019 годом объем заготовки елей, пихт и сосен снизился на 22% до 62 тысяч деревьев. Покупатели все меньше хотят тратить время на покупку и утилизацию живого растения, поэтому эксперты ожидают снижение спроса и в этом году. В рознице деревья подорожали на 10-15%, за живую ель высотой 1,5 метра просят порядка 1,5 тысяч рублей, за зарубежную придется отдать больше — около 5-6 тысяч рублей.

Напомним, в Петербурге с 20 декабря заработают елочные базары. Об этом рассказали в комитете имущественных отношений. Работать продавцы елок будут вплоть до 31 декабря.