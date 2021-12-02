Сколько денег нужно петербуржцам для счастья? И чьи запросы самые высокие? Выяснили аналитики

В преддверии Нового года жителям Петербурга для счастья нужно 192 тысячи рублей в месяц. Еще в мае у горожан эта сумма равнялась 183 тысячам рублей, а в начале года — 176 тысячам. В целом счастье в денежном выражении для петербуржцев, по сравнению с 2019 и 2018 годами, подорожало на 30 тысяч, когда люди озвучивали желаемые 165 и 160 тысяч рублей соответственно. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob, которые поступили в редакцию «Собака.ru».

Примечательно, что петербуржцам для счастья оказалось необходимо денег меньше, чем москвичам, владивостокцам и ростовчанам, отмечают аналитики. Жителям столицы нужно как минимум 228 тысяч рублей в месяц, Владивостока — 204 тысячи, Ростова-на-Дону — 198 тысяч рублей в месяц. Самые скромные же ожидания у оренбуржцев — для счастья им нужно в среднем 138 тысяч рублей в месяц.

Среднестатистическому россиянину для счастья сегодня нужно 178 тысяч рублей в месяц. Дороже счастье оценивали лишь в 2017 году — 184 тысячи. В мае этого года запросы были чуть скромнее — 173 тысячи рублей в месяц.

Напомним, ранее стало известно, что среднестатистический россиянин собирается потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы 18,5 тысяч рублей на одного человека. Самый большой бюджет на праздники планируют жители Москвы, а самый маленький — Волгограда. Планированием самого бюджета занимаются 35% россиян, чаще всего лимит праздничных расходов предварительно определяет молодежь в возрасте до 24 лет. Рассказываем, сколько планируют потратить петербуржцы на предстоящих праздниках.