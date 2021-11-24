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В Смольном рассказали, когда в Петербурге заработают елочные базары

В Петербурге с 20 декабря заработают елочные базары. Об этом рассказали в комитете имущественных отношений, пишет Peterburg2.

Shutterstock.com

Работать продавцы елок будут вплоть до 31 декабря. Весь список адресов точек для продажи новогодних деревьев опубликуют ближе к началу сезона. В прошлом году в Петербурге открыли 70 елочных базаров, а на данный момент договоры заключили с 54 предпринимателями.

На бизнесменов также накладывается обязанность самостоятельно убрать территорию после завершения сезон продаж. А петербуржцам посоветовали, если они найдут брошенные деревья, обращаться в районную администрацию, Комитет по контролю за имуществом или ГАТИ.

Напомним, темой Рождественской ярмарки в Петербурге станет сказка «Щелкунчик». В этом году на Манежной площади появится фотозона в виде гигантского стола с тортом, пирожными и чашками, механизированные мышиные головы, а сама площадь превратится в Волшебный город. Рождественская ярмарка на Манежной площади будет работать с 18 декабря 2021 года до 9 января 2022-го.

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