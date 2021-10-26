Россияне назвали лучших эстрадных певца и певицу в 2021 году. Вы будете удивлены

Результаты опроса россиян, посвященного выбору лучшего эстрадного исполнителя года, публикует ВЦИОМ. На первом месте по популярности Олег Газманов (19%), на втором — Баста (10%). Третье место делят Григорий Лепс и Сергей Лазарев (по 9%), за ними следуют Леонид Агутин и Валерий Меладзе (по 8%).

По мнению россиян, лучшая эстрадная певица в 2021 году — Полина Гагарина (17%). На втором месте Пелагея (13%), по 7% опрошенных назвали лучшей певицей года Елену Ваенгу, Зиверт, Софию Ротару и Валерию.

Полина Гагарина пользуется наибольшей популярностью у молодежи (26-34%) и среди жителей городов-миллионников (19%), Пелагея — среди жителей Москвы и Петербурга (19%), а также у старшего поколения (17%). Зиверт популярна среди молодежи (11-15%) и жителей городов от 500 до 950 тысяч жителей (13%).

Лидер опроса Олег Газманов особенно популярен у граждан в возрасте старше 60 лет (30%), среди жителей сел (24%) и городов с населением до 100 тысяч человек (22%). Баста — среди 25-34-летних (19%) и мужчин (13%), а Сергей Лазарев — среди женщин, 18-24-летних и в городах с населением до 100 тысяч (по 13%). Леонид Агутин лидирует в ответах жителей Москвы и Петербурга (12%).