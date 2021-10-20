«Сбер» начал продавать в России электрокары Tesla

Принадлежащий «Сбербанку» сервис «СберАвто» начал продавать в России электрокары Tesla. Выставленные на продажу авто уже прибыли в страну и прошли все необходимые таможенные процедуры.
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Россияне могут приобрести как новые Tesla, так и с пробегом. Сейчас на сайте сервиса представлены электромобили Tesla Model 3 и Tesla Model Y, в конце октября в продаже появится также Tesla Model X. Все машины находятся в Москве, но их доставка в регионы предусмотрена.
Tesla Model 3 представлены в двух комплектациях — заднеприводная Standard Range Plus с мощностью 296 лошадиных сил и запасом хода 448 километров, а также полноприводная Long Range с мощностью 367 лошадиных сил и запасом хода 614 километров.
Tesla Model Y доступен только в одной модификации — Long Range Dual Motor с полным приводом и мощностью в 350 лошадиных сил. От одного заряда на нем можно проехать 460 километров.
Tesla Model X также поступит в продажу в единственной комплектации — Tesla Performance Ludicrous с запасом хода в 548 километров. В перспективе на сервисе появится больше моделей в разных модификациях, пользователи смогут оформить предзаказ на любую из них.
Как пишет «Лента.ру», на сервисе автомобили представлены по финальным ценам — они уже прибыли в страну и прошли необходимые таможенные процедуры. Все электрокары снабжены системами экстренного реагирования при авариях «Эра-Глонасс» и последней версией программного обеспечения на русском языке.
На сегодняшний день Tesla заводы в США — действующий в Калифорнии и строящийся в Техасе, с 2019 года производство налажено также в Китае на фабрике в Шанхае. Кроме того, идет строительство фабрики в Германии, в районе Берлина — продукция, произведенная здесь, будет поставляться в основном в страны Евросоюза. В мае основатель Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск анонсировал выход компании-производителя электрокаров на российских рынок. Он считает, что «это будет потрясающе».
В 2019 году Маск представил пикап Tesla Cybertruck — бронированный и вдоновленный фильмом о Джеймсе Бонде. Несмотря на то, что в производство новый автомобиль запустят только в 2021 году, его автор уже успел прокатиться на пикапе по Лос-Анджелесу. И даже похвастаться новинкой перед актером Эдвардом Нортоном (да-да!).
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