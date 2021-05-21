«Думаю, мы скоро будем присутствовать в России. Я думаю, это будет потрясающе. Нам также нужно смотреть более широко на Казахстан и другие страны СНГ. Это важно для нас», — заявил Маск, выступая на всероссийском научно-просветительском марафоне «Новое Знание». Он также допустил расширение географии производства Tesla, в том числе, появление завода в России.

На сегодняшний день Tesla заводы в США — действующий в Калифорнии и строящийся в Техасе, с 2019 года производство налажено также в Китае на фабрике в Шанхае. Кроме того, идет строительство фабрики в Германии, в районе Берлина — продукция, произведенная здесь, будет поставляться в основном в страны Евросоюза.

Напомним, в ноябре 2019 года Илон Маск представил пикап Tesla Cybertruck. Бронированный и вдохновленный фильмом о Джеймсе Бонде, он будет выпускаться в трех вариантах, а главное — обеспечивать максимальную защиту пассажиров благодаря сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали.